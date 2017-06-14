Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

На алтайской вершине состоится матч, посвящённый ЧМ-2018 (фото)

"Фонд реабилитации инвалидов" планирует провести футбольный матч между незрячими командами на леднике алтайской горы Белуха. Игра в формате 5х5 состоится в этом году и будет посвящена проведению ЧМ-2018 в России, сообщает welcome2018.com.

"Белуха - одна из основных вершин Республики Алтай, где сборная России по мини-футболу 5х5 В1 (тотально слепые) собирается установить три мировых рекорда: первый в мире матч слепых по мини-футболу на высокогорном леднике; первое в мире высокогорное восхождение группы слепых; самое высокогорное восхождение группы слепых и слабовидящих", - говорится в сообщении фонда.

"Фонд реабилитации инвалидов" является одной из старейших российских спортивных организации людей с ограниченными физическими возможностями. Фонд проводит активную работу по физической и социальной реабилитации молодых инвалидов посредством массового и Паралимпийского спорта.

На алтайской вершине состоится матч, посвящённый ЧМ-2018 (фото)
Вчера, 22:18
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.