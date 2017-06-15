ФИФА введёт трёхступенчатую процедуру борьбы с проявлениями расизма на КК-2017

Кубок конфедераций—2017 станет первым официальным турниром, где ФИФА реализует трёхступенчатую процедуру борьбы с проявлениями нетерпимости. Кроме того, на всех матчах турнира будут присутствовать наблюдатели по борьбе с дискриминацией, говорится в пресс-релизе.В результате внедрения трёхступенчатой процедуры судьи получат право сначала останавливать матчи и запрашивать официальное объявление диктора по стадиону с требованием прекратить проявления нетерпимости. Затем у арбитра есть право прервать матч и сделать ещё одно предупреждение, а если проявления нетерпимости продолжаются, судья может принять решение прекратить матч.Институт наблюдателей по борьбе с дискриминацией стал естественным продолжением системы мониторинга, которую ФИФА внедрила на отборочных матчах чемпионата мира и отдельных товарищеских играх. Обучение наблюдателей и координацию их деятельности обеспечивает организация "Футбол против расизма в Европе" (Fare network), которая уже много лет борется с дискриминацией в футболе. Fare подготовила "Общее руководство по проявлениям нетерпимости в футболе", руководствуясь которым присутствующие на матчах наблюдатели будут отслеживать поведение болельщиков обеих команд и нейтральных зрителей.Если в ходе матча произойдут инциденты, связанные с дискриминацией, собранные наблюдателями материалы будут переданы в Дисциплинарный комитет ФИФА, который изучит их и при необходимости примет меры. Кроме того, наблюдатели на матчах помогут персоналу на стадионах справиться с проявлениями нетерпимости до и во время игры. Они будут поддерживать прямую связь с сотрудниками службы безопасности.