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Криштиану Роналду: спасибо, Казань!

Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поблагодарил жителей Казани за прием.

“Спасибо, Казань"— написал Роналду в инстаграме.

Криштиану Роналду: спасибо, Казань!
Теги: Роналду
Сегодня, 07:11
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