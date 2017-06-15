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Сборная России покинула отель и отправилась в Санкт-Петербург

Игроки и штаб сборной России покинули расположение московской гостиницы и отправились в Санкт-Петербург, где в субботу состоится первый матч Кубка конфедераций с Новой Зеландией, сообщает "Спорт-Экспресс".

Накануне сборная России провела заключительную тренировку в Москве на Арене ЦСКА. После возвращение и обеда в отеле игроки и тренеры сборной встретились с учениками подмосковных детских домов и вскоре отправились в аэропорт Шереметьево. В ближайшее время команда вылетит в Санкт-Петербург рейсом Аэрофлота.
Теги: Сборная России
Сегодня, 16:06
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№1 Написал: Арес (Сегодня, 16:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хоть просретесь там всласть


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
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