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Владимир Путин: надеюсь, сборная России порадует на ЧМ-2018 хотя бы стремлением к победе

Президент России Владимир Путин пообщался в эфире "Прямой линии" с бывшим главным тренером сборной России Валерием Газзаевым, при этом отметив, что ждёт от национальной команды стремление к победе на ЧМ-2018.

"Вижу Газзаева! Меня тоже футбол беспокоит. Будем мы в футбол играть-то или нет?", — спросил президент.

"Спасибо, что уделяете большое внимание здоровью нации. Футбол – это самая беспокойная тема. Надеемся, что новая молодая сборная сыграет удачно и мы получим удовольствие от игры. Исключительно ваш авторитет и ваше понимание позволяют нам проводить чемпионат мира. В преддверии турнира РФС заявил, что в футболе нельзя гарантировать успех сборной. Поэтому имеет смысл поставить следующую цель: популяризировать футбол вне зависимости от итогов выступления команды. Мне кажется, что мы так ничего не добьемся. Это домашний чемпионат мира, и мы должны показать максимальный результат. Мне хочется, чтобы вы на это повлияли. Как вы думаете, какой результат покажет наша сборная?", — ответил Газзаев.

"От вас хочет это услышать, а вы на мою сторону перекинули. Надеемся, что ребята будут играть как настоящие бойцы и спортсмены, что они порадуют болельщиков хотя бы стремлением к победе", — сказал президент.

"Чемпионат.сом"
Теги: Путин Сборная России
Сегодня, 17:06
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№34 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:19) #
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Цитата: Red_Dragon
на счет Галицкого - вот и Замена для Мудко -если на Кубке Конфедерации будет очередной провал и позорище. Но точно будет.

а оно ему надо?

Ну да. Им ведь, чиновникам, фабрики, заводы и магазины иметь не положено. Только яхты и вертолеты.
Регистрация: 12.11.2007
№33 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 18:13) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: mikelo73
Вы не поняли намек на счет Галицкого - вот и Замена для Мудко -если на Кубке Конфедерации будет очередной провал и позорище. Но точно будет.

а оно ему надо?
Регистрация: 18.03.2017
№32 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 18:06) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Вы не поняли намек на счет Галицкого - вот и Замена для Мудко -если на Кубке Конфедерации будет очередной провал и позорище. Но точно будет.
Регистрация: 18.03.2012
№31 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:59) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Red_Dragon
я в курсе. под давлением мутко

да ***...Кеннеди тоже Мутко вальнул...
Регистрация: 19.03.2010
№30 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 17:58) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Хитрый Лис
Ты только подтверждаешь мое мнение об оппозиции как о сборище идиотов, которые не помнят что было вчера. Контракт с Капелло подписал Толстых.

Там подпись и министра Мутко стоит, юрист ты хреновый видать. Хрена бы его Толстых в одиночку подписал.
Регистрация: 19.10.2008
№29 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 17:53) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Red_Dragon
не надо быть спецом, чтобы не видеть всех косяков мутко. Один его контракт с капелло на 32 ляма чего стоит

Ты только подтверждаешь мое мнение об оппозиции как о сборище идиотов, которые не помнят что было вчера. Контракт с Капелло подписал Толстых.

я в курсе. под давлением мутко. нет у нас никакой оппозиции. уже очень давно
Регистрация: 18.03.2017
№28 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:51) #
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Realist2000
болельщики много от них ждут.

наши проблемы фуле...

Цитата: vlees1
Думаешь ща приедут заберут меня?

вот исчо из-за амна всякага суетиться...сам сдохниш


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№27 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:42) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Пивовед
Ты не ссы- тебя тоже заберут.
Как соучастника.
Потому что ты читал и ты обсуждал здесь

Зачем меня забирать? Я сам приду, чтобы лично участвовать в вашем расстреле relaxed


"Да я самого штурмбаннфюрера Шмульке брал !!!!!
.. Вот так брал его под белы рученьки, говорю Проходите, Герр Шмульке, дом Старосты- Ваш дом. Проходите, и сейчас я Вам расскажу, где у нас водятся партизаны и комиссары"..(с)

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Пивовед
Ты не ссы- тебя тоже заберут.
Как соучастника.
Потому что ты читал и ты обсуждал здесь

Зачем меня забирать? Я сам приду, чтобы лично участвовать в вашем расстреле relaxed


А.. Так ты- подсадной...провокатор, сцуко...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№26 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:40) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Red_Dragon
не надо быть спецом, чтобы не видеть всех косяков мутко. Один его контракт с капелло на 32 ляма чего стоит

Ты только подтверждаешь мое мнение об оппозиции как о сборище идиотов, которые не помнят что было вчера. Контракт с Капелло подписал Толстых.
Регистрация: 19.03.2010
№25 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:38) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vit
Цитата: Пивовед
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: vlees1
Когда на нары Володя?

Цитата: Red_Dragon
пуля в лоб дешевле

Как вы смело жмете на клавиши...кастрюли еще на головы оденьте.

Ты не ссы- тебя тоже заберут.
Как соучастника.
Потому что ты читал и ты обсуждал здесь..

печкин... его мама не отпустит... он еще долг родине не отдал... он же сцука дезертир...)))


А поскольку по Долгу Родине у него набежали весьма такие неслабые проценты, то в качестве компенсации у него будет изъято всё его имущество- мамкин компьютер, бутылка кваса и парик "под горшок", и отправится наш юрист в солнечный Магадан белым лебедем по политической статье.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№24 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:38) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: РоТоРVoLgOgRaD
а где МУдКО???

Мудко очкует.
Цитата: dimon_1973
Там еще пёс сказал, что у него мнение такое же

Сразу видна отличная работа дрессировщика. Без команды не кусает, а вежливо лижет.
Регистрация: 12.11.2007
№23 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 17:36) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Red_Dragon

вот имеено-назначили, а не выбрали. и назначали не в рфс

Ну тебе виднее кто назначил...ты же специалист...

не надо быть спецом, чтобы видеть все косяки мутко. Один его контракт с капелло на 32 ляма чего стоит
Регистрация: 18.03.2017
№22 Написал: vit (Сегодня, 17:33) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: vlees1
Когда на нары Володя?

Цитата: Red_Dragon
пуля в лоб дешевле

Как вы смело жмете на клавиши...кастрюли еще на головы оденьте.

Ты не ссы- тебя тоже заберут.
Как соучастника.
Потому что ты читал и ты обсуждал здесь..

печкин... его мама не отпустит... он еще долг родине не отдал... он же сцука дезертир...)))


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№21 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:33) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Ты не ссы- тебя тоже заберут.
Как соучастника.
Потому что ты читал и ты обсуждал здесь

Зачем меня забирать? Я сам приду, чтобы лично участвовать в вашем расстреле relaxed
Регистрация: 19.03.2010
№20 Написал: РоТоРVoLgOgRaD (Сегодня, 17:31) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: SHIGA
Цитата: vlees1
Думаешь ща приедут заберут меня?))

всякое может быть


Информация принята...Идет процесс индификации...
Регистрация: 15.06.2017
№19 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:30) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: vlees1
Когда на нары Володя?

Цитата: Red_Dragon
пуля в лоб дешевле

Как вы смело жмете на клавиши...кастрюли еще на головы оденьте.

Ты не ссы- тебя тоже заберут.
Как соучастника.
Потому что ты читал и ты обсуждал здесь..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№18 Написал: РоТоРVoLgOgRaD (Сегодня, 17:30) #
  • 0
  •  (6)

а где МУдКО??? scream
Регистрация: 15.06.2017
№17 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:29) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Red_Dragon

вот имеено-назначили, а не выбрали. и назначали не в рфс

Ну тебе виднее кто назначил...ты же специалист...
Регистрация: 19.03.2010
№16 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 17:28) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: vlees1
Когда на нары Володя?

Вы, либо недалекого ума, либо бессмертный. Пакуйте вещи, выехал автозак.


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№15 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 17:27) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Red_Dragon
какая мода дурачок? что о мутко думаешь? а кто его рулить футболом назначил?

Насколько я знаю, Мутко назначила конференция РФС.

вот имеено-назначили, а не выбрали. и назначали не в рфс
Регистрация: 18.03.2017
№14 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:26) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
Думаешь ща приедут заберут меня?))

Узбеки-уборщики за тобой приедут. Им не в первой говно отмывать...
Регистрация: 19.03.2010
№13 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 17:26) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
Думаешь ща приедут заберут меня?))

Лучше просто пулю в лоб


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№12 Написал: vlees1 (Сегодня, 17:24) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
Цитата: vlees1
Когда на нары Володя?

Вы господин бесстрашной и как кащей с многими жизнями? grin

Думаешь ща приедут заберут меня?))
Регистрация: 13.05.2017
№11 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:24) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Red_Dragon
какая мода дурачок? что о мутко думаешь? а кто его рулить футболом назначил?

Насколько я знаю, Мутко назначила конференция РФС.
Регистрация: 19.03.2010
№10 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 17:23) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Red_Dragon
мы что на украине?

Ах да...у отечественных майдаунов другая мода...

какая мода дурачок? что о мутко думаешь? а кто его рулить футболом назначил?
Регистрация: 18.03.2017
№9 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:20) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Red_Dragon
мы что на украине?

Ах да...у отечественных майдаунов другая мода...парик с накладными пейсами...
Регистрация: 19.03.2010
№8 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 17:19) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: vlees1
Когда на нары Володя?

Цитата: Red_Dragon
пуля в лоб дешевле

Как вы смело жмете на клавиши...кастрюли еще на головы оденьте.

мы что на украине?
Регистрация: 18.03.2017
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:18) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1
Когда на нары Володя?

Вы господин бесстрашной и как кащей с многими жизнями? grin


--------------------
ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:16) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
Когда на нары Володя?

Цитата: Red_Dragon
пуля в лоб дешевле

Как вы смело жмете на клавиши...кастрюли еще на головы оденьте.
Регистрация: 19.03.2010
№5 Написал: Realist2000 (Сегодня, 17:16) #
  • +3
  •  (5)
online

А ведь он прав! Покажите хотя бы стремление к победе в каждом матче.А сейчас мы слышим заявления некоторых игроков сборной,что болельщики много от них ждут.
Регистрация: 20.03.2017
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