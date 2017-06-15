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Владимир Путин: надеюсь, сборная России порадует на ЧМ-2018 хотя бы стремлением к победе
Президент России Владимир Путин пообщался в эфире "Прямой линии" с бывшим главным тренером сборной России Валерием Газзаевым, при этом отметив, что ждёт от национальной команды стремление к победе на ЧМ-2018.
"Вижу Газзаева! Меня тоже футбол беспокоит. Будем мы в футбол играть-то или нет?", — спросил президент.
"Спасибо, что уделяете большое внимание здоровью нации. Футбол – это самая беспокойная тема. Надеемся, что новая молодая сборная сыграет удачно и мы получим удовольствие от игры. Исключительно ваш авторитет и ваше понимание позволяют нам проводить чемпионат мира. В преддверии турнира РФС заявил, что в футболе нельзя гарантировать успех сборной. Поэтому имеет смысл поставить следующую цель: популяризировать футбол вне зависимости от итогов выступления команды. Мне кажется, что мы так ничего не добьемся. Это домашний чемпионат мира, и мы должны показать максимальный результат. Мне хочется, чтобы вы на это повлияли. Как вы думаете, какой результат покажет наша сборная?", — ответил Газзаев.
"От вас хочет это услышать, а вы на мою сторону перекинули. Надеемся, что ребята будут играть как настоящие бойцы и спортсмены, что они порадуют болельщиков хотя бы стремлением к победе", — сказал президент.
"Чемпионат.сом"
"Вижу Газзаева! Меня тоже футбол беспокоит. Будем мы в футбол играть-то или нет?", — спросил президент.
"Спасибо, что уделяете большое внимание здоровью нации. Футбол – это самая беспокойная тема. Надеемся, что новая молодая сборная сыграет удачно и мы получим удовольствие от игры. Исключительно ваш авторитет и ваше понимание позволяют нам проводить чемпионат мира. В преддверии турнира РФС заявил, что в футболе нельзя гарантировать успех сборной. Поэтому имеет смысл поставить следующую цель: популяризировать футбол вне зависимости от итогов выступления команды. Мне кажется, что мы так ничего не добьемся. Это домашний чемпионат мира, и мы должны показать максимальный результат. Мне хочется, чтобы вы на это повлияли. Как вы думаете, какой результат покажет наша сборная?", — ответил Газзаев.
"От вас хочет это услышать, а вы на мою сторону перекинули. Надеемся, что ребята будут играть как настоящие бойцы и спортсмены, что они порадуют болельщиков хотя бы стремлением к победе", — сказал президент.
"Чемпионат.сом"
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