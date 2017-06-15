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Валерий Рейнгольд: четвертая замена - это подарок для тренера

Бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал решение Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) протестировать на Кубке конфедераций — 2017 правило четвертой замены в дополнительное время.

"Я обеими руками поддерживаю это нововведение. Во-первых, это положительно скажется на динамике и зрелищности самой игры. Во-вторых, это проявление заботы по отношению к здоровью спортсменов, потому что в наше время футбол стал более скоростным, контактным и травматичным. К тому же, четвертая замена — это подарок для тренера любой команды. Возможность совершенно иначе подходить к вопросу о плане на игру и предматчевой установке", - цитирует Рейнгольда "Газета.ру".
Теги: Рейнгольд
Сегодня, 17:48
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7
(3)
№7 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 18:26) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
PanoV,
Поржал.

Цитата: РоТоРVoLgOgRaD
Цитата: Игорь Владимирович
Я бы вообще 11 замен разрешил в перерыве.
Дрючат, скажем, в первом тайме конебомжей, все "ах да ох..."
А после перерыва выходят спартаковцы, и Гена Орлов "ух да никуя себе!" "двух мнений быть не может!"
Если кто-то подумал, что ГС об игре спартачей, то он не прав. Гена о МатчТВ!



никуя себе расказ open_mouth

Окончание могу изменить. Но Гена все равно о МатчТВ.
Помните из классики... "Почему на "П", надо о сборной... " Я там сидел..."


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№6 Написал: РоТоРVoLgOgRaD (Сегодня, 18:19) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Игорь Владимирович
Я бы вообще 11 замен разрешил в перерыве.
Дрючат, скажем, в первом тайме конебомжей, все "ах да ох..."
А после перерыва выходят спартаковцы, и Гена Орлов "ух да никуя себе!" "двух мнений быть не может!"
Если кто-то подумал, что ГС об игре спартачей, то он не прав. Гена о МатчТВ!



никуя себе расказ open_mouth
Регистрация: 15.06.2017
№5 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:16) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: mikelo73
Хорошо конечно. Но боюсь это не про нашу Сборную.

Да уж. Нам бы второго вратаря на ворота.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№4 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 18:09) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Хорошо конечно. Но боюсь это не про нашу Сборную.
Регистрация: 18.03.2012
№3 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 18:09) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я бы вообще 11 замен разрешил в перерыве.
Дрючат, скажем, в первом тайме конебомжей, все "ах да ох..."
А после перерыва выходят спартаковцы, и Гена Орлов "ух да никуя себе!" "двух мнений быть не может!"
Если кто-то подумал, что ГС об игре спартачей, то он не прав. Гена о МатчТВ!


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№2 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 18:05) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Факел»
Льют воду на мельницу сильных команд. Ну вот у Уэльса нет сильных игроков на основной состав, а еще 4 штуки на замену, а вот у Испании или Германии хоть на 2 состава.
И кто запретит тренеру использовать эту замену для затяжки времени?


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№1 Написал: РоТоРVoLgOgRaD (Сегодня, 17:56) #
  • -3
  •  (5)

Дед заговорил wink
Регистрация: 15.06.2017
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