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Валерий Рейнгольд: четвертая замена - это подарок для тренера
Бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал решение Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) протестировать на Кубке конфедераций — 2017 правило четвертой замены в дополнительное время.
"Я обеими руками поддерживаю это нововведение. Во-первых, это положительно скажется на динамике и зрелищности самой игры. Во-вторых, это проявление заботы по отношению к здоровью спортсменов, потому что в наше время футбол стал более скоростным, контактным и травматичным. К тому же, четвертая замена — это подарок для тренера любой команды. Возможность совершенно иначе подходить к вопросу о плане на игру и предматчевой установке", - цитирует Рейнгольда "Газета.ру".
"Я обеими руками поддерживаю это нововведение. Во-первых, это положительно скажется на динамике и зрелищности самой игры. Во-вторых, это проявление заботы по отношению к здоровью спортсменов, потому что в наше время футбол стал более скоростным, контактным и травматичным. К тому же, четвертая замена — это подарок для тренера любой команды. Возможность совершенно иначе подходить к вопросу о плане на игру и предматчевой установке", - цитирует Рейнгольда "Газета.ру".
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