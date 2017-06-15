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В Сочи заработал городской штаб по обеспечению приема гостей КК-2017

Городской штаб по проведению мероприятий Кубка конфедераций заработал в Сочи. В зоне внимания властей курорта: сфера услуг и торговля, размещение гостей, транспортное обслуживание болельщиков и взаимодействие с правоохранительными органами по обеспечению безопасности, сообщил ТАСС заместитель главы Сочи Анатолий Рыков.

"Мы подготовили 73 основных гостевых маршрута и надеемся, что гости турнира оценят чистоту и уют этих улиц, скверов, парков и набережных. Все они находятся под особым контролем, мы ждем болельщиков, и к их приезду тщательно готовились. Вся городская инфраструктура готова к комфортному приему гостей", - сказал Рыков.

По словам представителя мэрии, при подготовке к приему участников и зрителей Кубка конфедераций власти Сочи постарались учесть опыт приема иностранных гостей во время Олимпийских игр 2014 года. На маршрутах гостеприимства в дни турнира будут работать 132 банковских офиса, установлены 1073 банкомата и 13155 pos-терминалов. "Тратить деньги в Сочи будет удобно, любыми платежными системами можно будет воспользоваться, в том числе и иностранным гостям", - отметил вице-мэр курорта.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения города, все коммунальные предприятия и городские службы, ответственные за поддержание санитарного порядка на улицах и дорогах общего пользования, переведены на усиленный круглосуточный режим работы.

Как заверил заместитель мэра Сочи, у болельщиков не будет проблем с проездом к месту проведения матчей. Узнать о работе транспорте можно на информационных стойках, установленных в аэропорту, а также на железнодорожных вокзалах города. На остановках общественного транспорта размещены схемы движения специальных бесплатных автобусов для обладателей билетов на матчи.

"В целом в период проведения Кубка конфедераций на спортивных маршрутах будут задействованы 254 автобуса, включая 100 автобусных шаттлов", - отметил Рыков.

В мэрии напомнили, что проезд частного автотранспорта к стадиону "Фишт" будет ограничен, также будут закрыты все парковки Олимпийского парка.

Добраться в парк можно будет только на общественном транспорте. Количество электропоездов "Ласточка" и рейсовых автобусов в дни турнира будет увеличено.

В пиковые часы интервал их движения составит 5 минут. В дни матчей общественный транспорт будет ходить до полуночи.
Сегодня, 18:08
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