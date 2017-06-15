Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:54
Федор Смолов: наверное, глупо и самонадеянно говорить о победе России на Кубке конфедераций (7)
Федор Смолов: наверное, глупо и самонадеянно говорить о победе России на Кубке конфедераций (7)
14:55
Александр Кержаков: это грустно звучит, но сборная России - не фаворит Кубка конфедераций (13)
Александр Кержаков: это грустно звучит, но сборная России - не фаворит Кубка конфедераций (13)
11:59
Дмитрий Кузнецов: в "Рубине" не поблагодарили и даже не объявили о прекращении сотрудничества (3)
Дмитрий Кузнецов: в "Рубине" не поблагодарили и даже не объявили о прекращении сотрудничества (3)
Марко Рохас: хорошим результатом для нас в матче с Россией станут набранные очки
Хорошим результатом для сборной Новой Зеландии на Кубке конфедераций станут набранные очки, заявил полузащитник команды Марко Рохас.
"Мы смотрели последние товарищеские матчи сборной России. Думаю, мы будем готовы к очной встрече. Если будем придерживаться плана на игру и выложимся по полной, то случиться может всякое. Будем прессинговать соперника. Мы ждем-не дождемся, очень хотим увидеть новый стадион, для нас это особенная встреча - сыграть на таком стадионе против сборной, которая станет хозяйкой турнира. Будем наслаждаться атмосферой и самой игрой. Хорошим результатом для нас на турнире станут набранные очки", - цитирует футболиста "Р-Спорт".
"Мы смотрели последние товарищеские матчи сборной России. Думаю, мы будем готовы к очной встрече. Если будем придерживаться плана на игру и выложимся по полной, то случиться может всякое. Будем прессинговать соперника. Мы ждем-не дождемся, очень хотим увидеть новый стадион, для нас это особенная встреча - сыграть на таком стадионе против сборной, которая станет хозяйкой турнира. Будем наслаждаться атмосферой и самой игрой. Хорошим результатом для нас на турнире станут набранные очки", - цитирует футболиста "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.