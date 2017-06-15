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Марко Рохас: хорошим результатом для нас в матче с Россией станут набранные очки

Хорошим результатом для сборной Новой Зеландии на Кубке конфедераций станут набранные очки, заявил полузащитник команды Марко Рохас.

"Мы смотрели последние товарищеские матчи сборной России. Думаю, мы будем готовы к очной встрече. Если будем придерживаться плана на игру и выложимся по полной, то случиться может всякое. Будем прессинговать соперника. Мы ждем-не дождемся, очень хотим увидеть новый стадион, для нас это особенная встреча - сыграть на таком стадионе против сборной, которая станет хозяйкой турнира. Будем наслаждаться атмосферой и самой игрой. Хорошим результатом для нас на турнире станут набранные очки", - цитирует футболиста "Р-Спорт".
Сегодня, 18:18
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