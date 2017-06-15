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Паспорт болельщика КК-2017 заказали жители более 1700 населенных пунктов России
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что заявки на получение паспортов болельщика, или FAN ID уже подали жители более чем 1700 населенных пунктов РФ. Таким образом, города, в которых пройдет Кубок конфедераций 2017 года, — Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи — посетят туристы из всех федеральных округов России.
Больше всего заявок на получение FAN ID пришло из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Сочи, Московской области, Нижнего Новгорода, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Перми, Уфы. На матчи приедут зрители из крупных городов и небольших населенных пунктов.
"Большая часть болельщиков уже получила паспорта. Это можно сделать как в центрах выдачи в городах-организаторах турнира, так и по почте. Доставку в выделенные отделения почтовой связи в 52 городах России и выдачу паспортов болельщика в них организовала "Почта России", — сказал заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.
Минсвязь
Больше всего заявок на получение FAN ID пришло из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Сочи, Московской области, Нижнего Новгорода, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Перми, Уфы. На матчи приедут зрители из крупных городов и небольших населенных пунктов.
"Большая часть болельщиков уже получила паспорта. Это можно сделать как в центрах выдачи в городах-организаторах турнира, так и по почте. Доставку в выделенные отделения почтовой связи в 52 городах России и выдачу паспортов болельщика в них организовала "Почта России", — сказал заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.
Минсвязь
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