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Павел Колобков: сборной России по силам выйти в полуфинал Кубка конфедераций
Министр спорта РФ Павел Колобков поделился ожиданиями от предстоящего домашнего Кубка конфедераций.
"Думаю, что за организацию Кубка конфедераций нам не будет стыдно. ФИФА высоко оценивает степень нашей готовности. В нашей команде много новых игроков, а последние игры нашей команды вселили оптимизм – сборная стремится к победам.
Будем надеяться, что результат нашей сборной будет положительным. Я считаю, что ей по силам выйти в полуфинал турнира", - цитирует Колобкова ТАСС.
"Думаю, что за организацию Кубка конфедераций нам не будет стыдно. ФИФА высоко оценивает степень нашей готовности. В нашей команде много новых игроков, а последние игры нашей команды вселили оптимизм – сборная стремится к победам.
Будем надеяться, что результат нашей сборной будет положительным. Я считаю, что ей по силам выйти в полуфинал турнира", - цитирует Колобкова ТАСС.
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