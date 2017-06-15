Опрос:

Новости партнеров

Павел Колобков: сборной России по силам выйти в полуфинал Кубка конфедераций

Министр спорта РФ Павел Колобков поделился ожиданиями от предстоящего домашнего Кубка конфедераций.

"Думаю, что за организацию Кубка конфедераций нам не будет стыдно. ФИФА высоко оценивает степень нашей готовности. В нашей команде много новых игроков, а последние игры нашей команды вселили оптимизм – сборная стремится к победам.

Будем надеяться, что результат нашей сборной будет положительным. Я считаю, что ей по силам выйти в полуфинал турнира", - цитирует Колобкова ТАСС.
Теги: Сборная России
Сегодня, 18:40
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.