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Сборная России заселилась в отель в Санкт-Петербурге
Сборная России прибыла в Санкт-Петербург, где в субботу состоится матч открытия Кубка конфедераций-2017 против сборной Новой Зеландии, сообщает "Спорт-Экспресс".
Команда Станислава Черчесова заселилась в отель Corinthia, который находится на Невском проспекте.
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