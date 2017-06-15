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Сборная России заселилась в отель в Санкт-Петербурге

Сборная России прибыла в Санкт-Петербург, где в субботу состоится матч открытия Кубка конфедераций-2017 против сборной Новой Зеландии, сообщает "Спорт-Экспресс".

Команда Станислава Черчесова заселилась в отель Corinthia, который находится на Невском проспекте.
Теги: Сборная России
Сегодня, 20:12
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№1 Написал: tuner (Сегодня, 20:27) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Надолго ли?
Регистрация: 29.08.2015
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