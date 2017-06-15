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Равиль Сабитов: погодные условия на пользу российской команде на КК-2017 не пойдут

Экс-футболист "Локомотива" Равиль Сабитов рассказал о влиянии погодных условий на игру команд, участвующий в Кубке конфедераций — 2017.

"На Кубке конфедераций собраны очень серьезные команды, и сами погодные условия на пользу российской команде не пойдут. Футболисты такого уровня готовы играть в любых погодных условиях и показывать очень хороший и качественный футбол.

Но есть один фактор, который может повлиять на результат, — это состояние газона. Если оно ухудшится, то не даст возможности футболистам показать свое мастерство, это может сыграть на руку команде, которая менее технична, потому что в этом случае нивелируется любая разница в классе", - цитирует Сабитова "Газета.ру".
Теги: Сабитов
Вчера, 23:17
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