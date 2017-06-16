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Руслан Нигматуллин: игра только выиграет от жёсткого контроля за правилом 6 секунд

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал заявление Марко ван Бастена о том, что судьи на Кубке конфедераций — 2017 будут внимательнее следить за соблюдением вратарями правила шести секунд.

"Если правило есть, значит за ним нужно следить. Конечно же, зачастую вратари гораздо дольше вводят мяч в игру. Но я думаю, что шести секунд вполне достаточно для этого. Сейчас всё стремится к тому, чтобы сделать футбол динамичнее. Но, конечно, в зависимости от хода матча вратари стараются мяч подержать, идут на различные ухищрения, чтобы контролировать мяч подольше. Но я поддерживаю это правило, игра от этого должна только выиграть", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
Теги: Нигматуллин
Сегодня, 00:27
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