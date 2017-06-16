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Мигель Лайюн: сборная Португалии - фаворит Кубка конфедераций

Полузащитник "Порту" и сборной Мексики Мигель Лайюн считает, что команда Португалии может выиграть Кубок конфедераций.

"Без сомнения, сборная Португалии - команда-фаворит, которая может выиграть Кубок конфедераций. Это будет очень хорошая игра, мы очень много работали и готовились к этой встрече, и будем стараться показать красивый футбол", - цитирует мексиканца ТАСС.
Теги: Сборная Мексики Сборная Португалии
Сегодня, 07:10
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№1 Написал: Хороший Мукунка (Сегодня, 07:42) #
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Сборная Португалии - выскочка, случайно выигравшая ЧЕ. А фавориты Кубка - бесспорно немцы, пусть и в далеко не самом сильном составе.
Регистрация: 8.06.2017
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