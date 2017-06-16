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Станислав Черчесов: газон на стадионе в Санкт-Петербурге великолепный
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии стартового матча с командой Новой Зеландии на Кубке конфедераций прокомментировал ситуацию с новым газоном, который был постелен на поле арены в Санкт-Петербурге, где состоится встреча.
"Мы провели подготовку, как планировали. Бывают травмы и болячки. Это стороной не обошло, но есть 23 футболиста, которые готовы играть. Сейчас еще поедем тренироваться. Поле починили, газон великолепный. Я его уже видел. Вид у него хороший. Лучше, чем в играх чемпионата. Я то вышел в кроссовках и поле не испортил. Посмотрим, что с ним сделают футболисты в бутсах. А так, визуально, оно в хорошем состоянии. За прошедшее время его улучшили — это большой плюс", - цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".
"Мы провели подготовку, как планировали. Бывают травмы и болячки. Это стороной не обошло, но есть 23 футболиста, которые готовы играть. Сейчас еще поедем тренироваться. Поле починили, газон великолепный. Я его уже видел. Вид у него хороший. Лучше, чем в играх чемпионата. Я то вышел в кроссовках и поле не испортил. Посмотрим, что с ним сделают футболисты в бутсах. А так, визуально, оно в хорошем состоянии. За прошедшее время его улучшили — это большой плюс", - цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".
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