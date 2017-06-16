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Анзор Кавазашвили: Черчесов - человек-герой, который согласился возглавить нашу сборную

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, что он всегда был сторонником того, чтобы главным тренером сборной России являлся отечественный специалист.

"Чтобы все знали: я был единственным профи, который на всех уровнях кричал, что нам нужен свой тренер. Я так продвигал кандидатуру Черчесова, что даже Мутко согласился со мной. Наши тренеры самые дешёвые. Во-вторых, это принципиальный человек. В-третьих, это человек – герой, который согласился возглавить нашу сборную. Он столкнулся с нелёгкой задачей, когда у нас происходит смена поколений, а новые кадры искать очень сложно. В наше время в клубе было по 5 равноценных игроков, и мы бились за место в составе. Мы делали всё, чтобы не пропустить гол. У тренера постоянно голова болела, кого в состав брать.

Нам не нужно такого количества легионеров. Мутко старается, прислушивается ко мне. Я говорил, что нужно сократить до трёх легионеров, ему удалось уменьшить это число до пяти. Над нами смеются, что у нас лимит на легионеров, но если его не будет, то и сборная не сможет заиграть.

Я не готов сделать прогноз на выступление сборной, даже не хочу. Могу сказать только одно: если Черчесова оставят, несмотря на выступление на Кубке конфедераций, то наша сборная будет через год биться за честь страны, а не за свои карманы", - цитирует Кавазашвили "Чемпионат.сом".
Теги: Кавазашвили Черчесов Сборная России
Сегодня, 16:19
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№3 Написал: Виталий Роков (Сегодня, 16:57) #
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Регистрация: 16.06.2017
№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:34) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Maks
Какая зарплата у героя?

Согласно статусу !
Наши тренеры самые дешёвые.

Дешёвка !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№1 Написал: Maks Москва (Сегодня, 16:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Какая зарплата у героя?


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Истина бывает часто настолько проста, что в неё не верят
Регистрация: 10.01.2006
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