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Владимир Габулов: Новая Зеландия - команда боевитая, но мы будем отталкиваться от своей игры

Сборная Новой Зеландии, первый соперник команды России на Кубке конфедераций, является боевитой командой, сообщил вратарь российской сборной Владимир Габулов.

"Уверен в том, что мы будем стараться оправдать надежды болельщиков. Не буду рассказывать все нюансы. Нам рассказали, как обыгрывать соперников, но завтра на установке будет доведена конкретная информация. Новая Зеландия - команда боевитая, но мы будем отталкиваться от своей игры.

Команда готова хорошо, все идет по плану, мы ждем прекрасного футбольного праздника и готовимся к бою", - цитирует Габулова ТАСС.
Теги: Габулов Сборная России
Сегодня, 16:25
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№3 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 17:01) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Виталий Роков
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m

Виталька, мамка с папкой знают, .что ты педераст?)
Регистрация: 19.05.2015
№2 Написал: Виталий Роков (Сегодня, 16:56) #
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Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 16.06.2017
№1 Написал: debil (Сегодня, 16:35) #
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online

Ну почему у нас везде битва за урожай за футбол битва с корупцией преступностью и везде победы не видно
Регистрация: 30.06.2016
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