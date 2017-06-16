Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Станислав Черчесов: может быть матчем с Бразилией будем открывать новый стадион

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новость о возможном товарищеском матче с командой Бразилии.

"У нас на такой вопрос может ответить только руководители сборной. Я то, конечно, хочу сыграть с бразильцами. Может переговоры уже закончились – я не знаю. Может быть, мы новый стадион будем открывать", - цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".
Теги: Черчесов Сборная Бразилии Сборная России
Сегодня, 17:17
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.