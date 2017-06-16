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Сборная России готовится к матчу с Новой Зеландией в полном составе

Сборная России продолжает подготовку к первому матчу Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии, сообщает "Чемпионат.сом".

Встреча состоится 17 июня. 16 июня подопечные Станислава Черчесова провели первую тренировку на стадионе "Смена" в Санкт-Петербурге. Участие в занятии приняли все футболисты, которые есть в распоряжении главного тренера.
Теги: Сборная России
Сегодня, 17:50
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