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Тренировку сборной России скрывают от журналистов, заклеив окна на стадионе
Сегодняшняя тренировка сборной России на стадионе "Смена" в Санкт-Петербурге была открытой для представителей СМИ первые 15 минут.
Для того чтобы журналисты не смогли наблюдать за закрытой частью тренировки национальной команды, в подтрибунном помещении заклеили окна, сообщает "Чемпионат.сом".
Для того чтобы журналисты не смогли наблюдать за закрытой частью тренировки национальной команды, в подтрибунном помещении заклеили окна, сообщает "Чемпионат.сом".
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