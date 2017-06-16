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Тренировку сборной России скрывают от журналистов, заклеив окна на стадионе

Сегодняшняя тренировка сборной России на стадионе "Смена" в Санкт-Петербурге была открытой для представителей СМИ первые 15 минут.

Для того чтобы журналисты не смогли наблюдать за закрытой частью тренировки национальной команды, в подтрибунном помещении заклеили окна, сообщает "Чемпионат.сом".

Тренировку сборной России скрывают от журналистов, заклеив окна на стадионе
Теги: Сборная России
Сегодня, 17:52
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(2)
№4 Написал: Kostik (Сегодня, 18:19) #
  • +1
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Наверно, похмеляются))
Регистрация: 20.03.2008
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 18:14) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
погодка сегодня в питере хорошая, пивасик наверно на лежаках пьют
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 18:09) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
и что в игре нашей сборной можно скрывать...
Регистрация: 9.01.2015
№1 Написал: Арес (Сегодня, 17:57) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да просто стекла тоже скрысили, заклеили пакетами. Это же стадион мешков...


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
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