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Московский таксист обманул чилийского журналиста на 50 тысяч рублей

Чилийский журналист, прибывший в Россию для освещения Кубка Конфедераций, столкнулся с недобросовестностью одного из московских таксистов.

Сотрудник Radio Chili Диего Гаспар Саез Миранда прибыл в Москву, чтобы освещать турнир. У аэропорта "Домодедово" он нанял частного таксиста, чтобы доехать до гостиницы.

Добравшись до отеля, чилиец поинтересовался у таксиста, сколько стоила поездка. Водитель ответил, что 60 тыс. рублей, после чего получил от потерпевшего всю сумму.

Извозчик вернул пассажиру 10 тыс. рублей и уехал. В итоге обманутый чилиец обратился в полицию, которая ведёт поиски водителя.

ФАН
Сегодня, 18:01
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(4)
№14 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
лох


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№13 Написал: oksva Спб (Сегодня, 18:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Без лоха - жизнь плоха . Удачи и лоха побогаче . Милиция перекроет все авто и жд вокзалы , аэропорты и речные порты , в воздухе будет дежурить авиация а под водой - морские котики , будет введено Чрезвычайное Положение . Будь спокоен , брат - Чилиец , найдём гада !


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№12 Написал: Морская свинка Кмв (Сегодня, 18:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
ара Вася епт
Регистрация: 29.05.2017
№11 Написал: tuner (Сегодня, 18:29) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Извозчики всегда с поклоном ждали чаевых. Так и должно быть. А это не извозчик, а грабитель и вор. Вор должен сидеть в тюрьме. И желательно не в московской, а в чилийской. Там тарифы другие.
Регистрация: 29.08.2015
№10 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 18:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
я представляю сколько таких чилийцев было в Бразилии. сейчас фсб к вечеру голову таксиста принесут и деньги к двери гостиницы
Регистрация: 17.05.2013
№9 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:26) #
  • -2
  •  (2)
online

А зачем десять-то вернул????
А чилийскому идиоту будет наука...
Регистрация: 26.01.2007
№8 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 18:25) #
  • +1
  •  (1)
online

А убером не судьба пользоваться ?)
Регистрация: 21.12.2016
№7 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 18:22) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ищите чурбана


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№6 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 18:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
значит судьба такая
Регистрация: 27.08.2008
№5 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 18:15) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
- Рублиштейна 24
- Ошибка.
Миды всех стран составляют памятки, что бы не было подобных ситуаций, но чилиец не читатель, чилиец пейсатель laughing
Регистрация: 20.07.2009
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 18:10) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
неспроста в обиходе есть выражение:лох чилийский))Ну так то на самом деле нужно вернуть денежку!
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: Арес (Сегодня, 18:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Лох чилийский stuck_out_tongue_closed_eyes


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№2 Написал: 120220 (Сегодня, 18:08) #
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online
Болеет за:
«Урал»
жадность человеческая.
Регистрация: 29.07.2008
№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 18:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
в большом городе ебл...м не щелкают...так в любой стране...
Регистрация: 9.01.2015
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