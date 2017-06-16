Московский таксист обманул чилийского журналиста на 50 тысяч рублей

Чилийский журналист, прибывший в Россию для освещения Кубка Конфедераций, столкнулся с недобросовестностью одного из московских таксистов.Сотрудник Radio Chili Диего Гаспар Саез Миранда прибыл в Москву, чтобы освещать турнир. У аэропорта "Домодедово" он нанял частного таксиста, чтобы доехать до гостиницы.Добравшись до отеля, чилиец поинтересовался у таксиста, сколько стоила поездка. Водитель ответил, что 60 тыс. рублей, после чего получил от потерпевшего всю сумму.Извозчик вернул пассажиру 10 тыс. рублей и уехал. В итоге обманутый чилиец обратился в полицию, которая ведёт поиски водителя.