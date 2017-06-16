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800-1000 болельщиков приехало из Мексики в Казань на КК-2017

Порядка 800-1000 болельщиков из Мексики приехало в Казань на матчи Кубка конфедераций, сообщил на пресс-конференции в пятницу председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

"По поводу болельщиков из Мексики и Португалии: по моей информации, болельщиков из Португалии приехало не очень много. Большее количество болельщиков из Мексики, я думаю, что это порядка 800-1000 человек", - цитирует Иванова ТАСС.

Иванов отметил, что Кубок конфедераций - это событие в большей степени для страны-хозяйки турнира, которое дает уникальную возможность ее жителям посмотреть на чемпионов континентов.
Теги: Сборная Мексики
Сегодня, 21:12
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№1 Написал: дзерве мы снова без крыльв сов.ура (Сегодня, 21:15) #
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Болеет за:
«Ростов»
совсем дураки..


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http://darkoman.net/
Регистрация: 1.03.2010
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