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Дмитрий Песков: уверен, КК-2017 пройдет на высоком уровне
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что Кубок Конфедераций, который стартует завтра в России, пройдет на высоком уровне.
"Есть все основания полагать, что все должно пройти успешно, на подобающем высоком уровне", - цитируют Пескова "Известия".
Он отметил, что проделана огромная работа, но о реальном уровне подготовки можно будет говорить только по итогам турнира.
"Есть все основания полагать, что все должно пройти успешно, на подобающем высоком уровне", - цитируют Пескова "Известия".
Он отметил, что проделана огромная работа, но о реальном уровне подготовки можно будет говорить только по итогам турнира.
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