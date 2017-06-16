Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Песков: уверен, КК-2017 пройдет на высоком уровне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что Кубок Конфедераций, который стартует завтра в России, пройдет на высоком уровне.

"Есть все основания полагать, что все должно пройти успешно, на подобающем высоком уровне", - цитируют Пескова "Известия".

Он отметил, что проделана огромная работа, но о реальном уровне подготовки можно будет говорить только по итогам турнира.
Теги: Песков
Сегодня, 22:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.