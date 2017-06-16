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Виталий Мутко: в России проблема расизма стоит уже не так остро

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко в преддверии стартового матча Кубка конфедераций – 2017 поделился мнением относительно того, что на турнире Международная федерация футбола (ФИФА) внедрила систему мониторинга, которая должна помочь в борьбе с расизмом и другими формами дискриминации.

"Мы благодарны ФИФА и с удовлетворением относимся к внедрению системы мониторинга дискриминации. Жесткая система — правильное решение. ФИФА бескомпромиссна к дискриминации. Мы применяли в России и более жесткие меры. Мы видим отчеты и наши, и других организаций. Последние годы в России эта тема стоит уже не так остро. Наши власти и РФС ввели ряд мер, ужесточили регламент, появился комиссар…

Мы открытое демократическое государство. У нас много иностранных игроков в разных клубах. Это норма, и каких-то проблем тут нет. А дискриминация — это проблема всего мира. Совет Европы принял специальную конвенцию. Россия ее подписала, и скоро ее ратифицируем. Будем на нее опираться", - цитирует Мутко "Газета.ру".
Теги: Мутко
Вчера, 22:31
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