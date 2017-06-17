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"Матч ТВ" покажет торжественную церемонию открытия КК-2017

Телеканал "Матч ТВ" в субботу 17 июня в прямом эфире покажет торжественную церемонию открытия Кубка конфедераций 2017 года. Начало трансляции – в 16:10 по московскому времени!

Сразу после окончания церемонии открытия телезрители федерального спортивного телеканала "Матч ТВ" смогут увидеть программу "Все на футбол!" в 16:35, в которой ведущие и гости студии подробно обсудят предстоящий турнир и самое главное – планируемый к показу в прямом эфире матч открытия.

В 17:55 также в прямом эфире только телезрители "Матч ТВ" смогут увидеть матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии.
Теги: Сборная России
Сегодня, 00:08
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