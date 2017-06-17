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Владимир Пономарев: Черчесов собирает новую команду, а не поздно ли он это делает?
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о нынешней сборной России, которая 17 июня матчем с Новой Зеландией стартует на Кубке конфедераций.
"Черчесов собирает новую команду, но возникает вопрос: "А не поздно ли он это делает?" Мы раньше постоянно наигрывали свою команду. Выезжали в Южную Америку. Мы вылетали из Москвы, здесь было "-30", приезжали в Чили, там "+30", и ничего, вничью играли, потому что знали, кто где находится, что от кого ждать. Когда мы понимали, что нам не хватает техники, мы могли перебегать соперника, сейчас такого уже нет. У нас нет таких игроков, как Месси, Роналду, которым дал мяч, они сами знают, что делать. У нас даже не возникало мысли, что мы можем проиграть Чили или Уругваю.
Сейчас что в футболе, что в баскетболе наша молодежь растворяется после окончания спортивных школ. Для них нет места в составах. Возьмём баскетбольный ЦСКА, там сколько русских, 2-3? Как в таких условиях можно воспитать сборную? Если у нас будет такое количество легионеров, то мы никогда не соберём достойную сборную", - цитирует Пономарева "Чемпионат.сом".
"Черчесов собирает новую команду, но возникает вопрос: "А не поздно ли он это делает?" Мы раньше постоянно наигрывали свою команду. Выезжали в Южную Америку. Мы вылетали из Москвы, здесь было "-30", приезжали в Чили, там "+30", и ничего, вничью играли, потому что знали, кто где находится, что от кого ждать. Когда мы понимали, что нам не хватает техники, мы могли перебегать соперника, сейчас такого уже нет. У нас нет таких игроков, как Месси, Роналду, которым дал мяч, они сами знают, что делать. У нас даже не возникало мысли, что мы можем проиграть Чили или Уругваю.
Сейчас что в футболе, что в баскетболе наша молодежь растворяется после окончания спортивных школ. Для них нет места в составах. Возьмём баскетбольный ЦСКА, там сколько русских, 2-3? Как в таких условиях можно воспитать сборную? Если у нас будет такое количество легионеров, то мы никогда не соберём достойную сборную", - цитирует Пономарева "Чемпионат.сом".
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