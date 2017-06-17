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Виталий Мутко: конечно, нам не будет стыдно за сборную России

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от выступления сборной России на Кубке конфедераций — 2017.

«Я в предвкушении большого спортивного праздника. Есть как определённое волнение, так и удовлетворение от проделанной работы. Мы абсолютно готовы к этому спортивному событию, которого долго ждали. Надеюсь, Кубок конфедераций пройдёт на самом высоком уровне.

Сборная хорошо поработала и подготовилась к турниру. Команда обновлена, в ней всего девять игроков, которые представляют команду, игравшую на Евро. У нас практически новая сборная. Надеюсь, она покажет свой характер. Конечно же нам за неё не будет стыдно», — цитирует Мутко Чемпионат со ссылкой на эфир «Матча».
Теги: Сборная России Мутко
Сегодня, 17:32
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№2 Написал: Ditrih (Сегодня, 17:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
как на ЧМ-2014)))))))))))))))
Регистрация: 1.06.2014
№1 Написал: Арес (Сегодня, 17:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ты - запитераст, вам не стыдно вообще никогда, ублюдкам


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
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