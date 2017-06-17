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Состав и расстановка Новой Зеландии на матч с Россией (фото)

Противостоять сборной России в стартовом матче Кубка Конфедераций будут следующие футболисты:

Новая Зеландия: Маринович, Дюрант, Колви, Боксолл, Винне, Макглинчи, Рохас, Смит, Томас, Вуд, Барбарусес.

Запасные: Мосс, Уильямс, Бразертон, Цимопулос, Дойл, Роу, Туилома, Льюис, Ингэм, Руфер, Смелц, Паттерсон.

Теги: сборная Новой Зеландии
Сегодня, 17:37
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