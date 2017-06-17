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Малоимущие граждане и инвалиды получили право бесплатного прохода на матчи Кубка конфедераций
Малоимущие граждане России - многодетные семьи, воспитанники детских домов и люди с инвалидностью - получат возможность бесплатно посещать матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года, сообщается в пресс-релизе оргкомитета "Россия-2018".
– Малоимущая категория граждан РФ – многодетные семьи, воспитанники детских домов и люди с инвалидностью, – получат возможность бесплатно посещать матчи Кубка конфедераций-2017, – цитирует "Р-Спорт" пресс-службу Оргкомитета "Россия-2018". – В рамках реализации билетной программы турнира и по согласованию с ФИФА Оргкомитет "Россия-2018" инициировал социальную программу помощи для этой категории граждан. В рамках данной программы в администрации городов и регионов проведения Кубка конфедераций направлены билеты на матчи турнира. Также билеты на матчи Кубка конфедераций распространяются среди учащихся спортшкол и участников волонтерской программы.
Программа социальной помощи в рамках реализации билетов на Кубок конфедераций продиктована намерением сделать "Турнир чемпионов" максимально доступным для всех жителей России, и нацелена на популяризацию здорового образа жизни и принципов честной игры.
– Малоимущая категория граждан РФ – многодетные семьи, воспитанники детских домов и люди с инвалидностью, – получат возможность бесплатно посещать матчи Кубка конфедераций-2017, – цитирует "Р-Спорт" пресс-службу Оргкомитета "Россия-2018". – В рамках реализации билетной программы турнира и по согласованию с ФИФА Оргкомитет "Россия-2018" инициировал социальную программу помощи для этой категории граждан. В рамках данной программы в администрации городов и регионов проведения Кубка конфедераций направлены билеты на матчи турнира. Также билеты на матчи Кубка конфедераций распространяются среди учащихся спортшкол и участников волонтерской программы.
Программа социальной помощи в рамках реализации билетов на Кубок конфедераций продиктована намерением сделать "Турнир чемпионов" максимально доступным для всех жителей России, и нацелена на популяризацию здорового образа жизни и принципов честной игры.
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