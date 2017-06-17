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Малоимущие граждане и инвалиды получили право бесплатного прохода на матчи Кубка конфедераций

Малоимущие граждане России - многодетные семьи, воспитанники детских домов и люди с инвалидностью - получат возможность бесплатно посещать матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года, сообщается в пресс-релизе оргкомитета "Россия-2018".

– Малоимущая категория граждан РФ – многодетные семьи, воспитанники детских домов и люди с инвалидностью, – получат возможность бесплатно посещать матчи Кубка конфедераций-2017, – цитирует "Р-Спорт" пресс-службу Оргкомитета "Россия-2018". – В рамках реализации билетной программы турнира и по согласованию с ФИФА Оргкомитет "Россия-2018" инициировал социальную программу помощи для этой категории граждан. В рамках данной программы в администрации городов и регионов проведения Кубка конфедераций направлены билеты на матчи турнира. Также билеты на матчи Кубка конфедераций распространяются среди учащихся спортшкол и участников волонтерской программы.

Программа социальной помощи в рамках реализации билетов на Кубок конфедераций продиктована намерением сделать "Турнир чемпионов" максимально доступным для всех жителей России, и нацелена на популяризацию здорового образа жизни и принципов честной игры.
Сегодня, 17:47
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№3 Написал: limore Гатчина (Сегодня, 18:10) #
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Цитата: dekkaktus
тут не мы цены ставим, а ФИФА, так что к счастью или сожалению, наши чиновники тут не приделах...

В Украине, Польше, в тех матчах, которые не очень пользовались спросом, продавались в кассах билеты совсем за копейки.
Вот следующий матч в Питере Камерун - Австралия.
И кто не него пойдёт?!
Уж можно думаю с Фифа договорится.
Регистрация: 15.03.2009
№2 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 17:54) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: wir sind die besten
Ведь не сложно, сделайте билеты по 800 - 1000 рублей на все места...жлобы



тут не мы цены ставим, а ФИФА, так что к счастью или сожалению, наши чиновники тут не приделах...
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 17:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ведь не сложно, сделайте билеты по 800 - 1000 рублей на все места...жлобы
Регистрация: 15.12.2013
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