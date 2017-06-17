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Фернанду Сантуш: гарантирую, что Роналду — кристально честный человек
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поддержал нападающего Криштиану Роналду, которого испанская прокуратура обвиняет в неуплате налогов, а также поделился ожиданиями от Кубка конфедераций.
«Знаю Криштиану много лет, я был последним тренером, ещё когда ему было 18. Гарантирую, Роналду — кристально честный человек с крепким характером. Он достойный мужчина и спортсмен. Доверяю ему на все сто процентов. У меня есть соглашение со своими игроками, мы заключили пакт. Договорились всё что связано с личными отношениями оставить за пределами сборной. Честно говоря, я ничего не слышал об этих махинациях, и нужно быть осторожным, когда вы копаетесь в сплетнях. Главное, что не только я поддерживаю Криштиану, все ребята солидарны с ним. Мы работаем как единое цело, у нас нет индивидов, португальцы — единая команда.
Мы не фавориты Кубка конфедераций, а только кандидаты на этот пост. Мы всегда претендуем на победу. Так было на Евро-2016, и так теперь здесь, в Казани. Есть, если позволите, более яркие фавориты, чем Португалия. Но я уверен, что моя команда настолько сосредоточена на нашей общей цели, что может победить любого соперника из нашей группы. Португалия впервые в истории выступает на Кубке конфедераций, и это очень важно для нас. Успех на чемпионате Европы заставил португальцев гордиться сборной и поднял планку ожиданий», — передаёт слова Сантуша «Чемпионат».
«Знаю Криштиану много лет, я был последним тренером, ещё когда ему было 18. Гарантирую, Роналду — кристально честный человек с крепким характером. Он достойный мужчина и спортсмен. Доверяю ему на все сто процентов. У меня есть соглашение со своими игроками, мы заключили пакт. Договорились всё что связано с личными отношениями оставить за пределами сборной. Честно говоря, я ничего не слышал об этих махинациях, и нужно быть осторожным, когда вы копаетесь в сплетнях. Главное, что не только я поддерживаю Криштиану, все ребята солидарны с ним. Мы работаем как единое цело, у нас нет индивидов, португальцы — единая команда.
Мы не фавориты Кубка конфедераций, а только кандидаты на этот пост. Мы всегда претендуем на победу. Так было на Евро-2016, и так теперь здесь, в Казани. Есть, если позволите, более яркие фавориты, чем Португалия. Но я уверен, что моя команда настолько сосредоточена на нашей общей цели, что может победить любого соперника из нашей группы. Португалия впервые в истории выступает на Кубке конфедераций, и это очень важно для нас. Успех на чемпионате Европы заставил португальцев гордиться сборной и поднял планку ожиданий», — передаёт слова Сантуша «Чемпионат».
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