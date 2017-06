Черчесов похвалил Смолова за речь на английском: твой первый шаг в АПЛ!

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хвалил Федора Смолова. Но не за игру, а за знание английского, сообщает Советский Спорт Прямо перед пресс-конференцией у организаторов сломался синхронный перевод! Девушка-волонтер упорно твердила в микрофон: «Переводчики, если слышите нас, посчитайте, пожалуйста». Синхронный перевод обеспечивают удаленные переводчики – они сидят не в одном помещении со спикерами.Журналистам привели Федора Смолова, и он терпеливо ждал в углу. Минут через пять он решил разуться. Еще через пару пришел Станислав Черчесов, который удивленно спросил: «Почему еще не начали?».Начать решили без перевода, правда поняли это только после первого ответа нашего форварда.– Я думаю, самое важное – что мы добились трех очков, что победили в первом матче. Порадовали болельщиков не только результатом, но и красивой, содержательной игрой. Но это только первый шаг. Еще два важных матча в группе, – сказал Смолов на родном языке.Иностранные журналисты ждали перевода, и тогда представитель ФИФА предложил Черчесову перевести слова Смолова на немецкий, чтобы они ретранслировали на английском. Но Станислав Саламович нашел другой выход.– He speaks English very well! – сказал Черчесов. И Федор стал повторять свою речь по-английски так, будто репетировал эти слова всю неделю.– Твой первый шаг в английскую премьер-лигу! – похвалил Станислав Саламович своего форварда за образованность. За то, что он делал на поле – наверняка удалось поблагодарить раньше.Удовольствие слушать английский Федора оборвали организаторы: перевод починили.– Не дали себя проявить! – вздохнул главный тренер. Но тут же по-немецки решил уточнить, правда ли все работает. Под всеобщий смех.– Ну что вы смеетесь? Мы интернациональная компашка! – немного осуждающе посмотрел Черчесов на смеющихся русских журналистов.