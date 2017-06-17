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Черчесов похвалил Смолова за речь на английском: твой первый шаг в АПЛ!

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хвалил Федора Смолова. Но не за игру, а за знание английского, сообщает Советский Спорт.

Прямо перед пресс-конференцией у организаторов сломался синхронный перевод! Девушка-волонтер упорно твердила в микрофон: «Переводчики, если слышите нас, посчитайте, пожалуйста». Синхронный перевод обеспечивают удаленные переводчики – они сидят не в одном помещении со спикерами.

Журналистам привели Федора Смолова, и он терпеливо ждал в углу. Минут через пять он решил разуться. Еще через пару пришел Станислав Черчесов, который удивленно спросил: «Почему еще не начали?».

Начать решили без перевода, правда поняли это только после первого ответа нашего форварда.

– Я думаю, самое важное – что мы добились трех очков, что победили в первом матче. Порадовали болельщиков не только результатом, но и красивой, содержательной игрой. Но это только первый шаг. Еще два важных матча в группе, – сказал Смолов на родном языке.

Иностранные журналисты ждали перевода, и тогда представитель ФИФА предложил Черчесову перевести слова Смолова на немецкий, чтобы они ретранслировали на английском. Но Станислав Саламович нашел другой выход.

– He speaks English very well! – сказал Черчесов. И Федор стал повторять свою речь по-английски так, будто репетировал эти слова всю неделю.

– Твой первый шаг в английскую премьер-лигу! – похвалил Станислав Саламович своего форварда за образованность. За то, что он делал на поле – наверняка удалось поблагодарить раньше.

Удовольствие слушать английский Федора оборвали организаторы: перевод починили.

– Не дали себя проявить! – вздохнул главный тренер. Но тут же по-немецки решил уточнить, правда ли все работает. Под всеобщий смех.

– Ну что вы смеетесь? Мы интернациональная компашка! – немного осуждающе посмотрел Черчесов на смеющихся русских журналистов.
Теги: Черчесов Смолов Сборная России
Сегодня, 21:47
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№3 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 22:50) #
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Болеет за:
«Факел»
Бесит ущербность наших людей! То что в наш чемпионат можно приходить и не учить язык хоть 5 лет играешь, а в чужой чемпионат так сразу нужно их язык знать. И все почему-то считают это нормой!


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№2 Написал: дзерве мы снова без крыльв сов.ура (Сегодня, 22:15) #
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Болеет за:
«Ростов»
надейусь не забудет выученую фразу!


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http://darkoman.net/
Регистрация: 1.03.2010
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 21:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь,что настроение не изменится и после остальных матчей!
Регистрация: 14.02.2007
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