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Черчесов похвалил Смолова за речь на английском: твой первый шаг в АПЛ!
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хвалил Федора Смолова. Но не за игру, а за знание английского, сообщает Советский Спорт.
Прямо перед пресс-конференцией у организаторов сломался синхронный перевод! Девушка-волонтер упорно твердила в микрофон: «Переводчики, если слышите нас, посчитайте, пожалуйста». Синхронный перевод обеспечивают удаленные переводчики – они сидят не в одном помещении со спикерами.
Журналистам привели Федора Смолова, и он терпеливо ждал в углу. Минут через пять он решил разуться. Еще через пару пришел Станислав Черчесов, который удивленно спросил: «Почему еще не начали?».
Начать решили без перевода, правда поняли это только после первого ответа нашего форварда.
– Я думаю, самое важное – что мы добились трех очков, что победили в первом матче. Порадовали болельщиков не только результатом, но и красивой, содержательной игрой. Но это только первый шаг. Еще два важных матча в группе, – сказал Смолов на родном языке.
Иностранные журналисты ждали перевода, и тогда представитель ФИФА предложил Черчесову перевести слова Смолова на немецкий, чтобы они ретранслировали на английском. Но Станислав Саламович нашел другой выход.
– He speaks English very well! – сказал Черчесов. И Федор стал повторять свою речь по-английски так, будто репетировал эти слова всю неделю.
– Твой первый шаг в английскую премьер-лигу! – похвалил Станислав Саламович своего форварда за образованность. За то, что он делал на поле – наверняка удалось поблагодарить раньше.
Удовольствие слушать английский Федора оборвали организаторы: перевод починили.
– Не дали себя проявить! – вздохнул главный тренер. Но тут же по-немецки решил уточнить, правда ли все работает. Под всеобщий смех.
– Ну что вы смеетесь? Мы интернациональная компашка! – немного осуждающе посмотрел Черчесов на смеющихся русских журналистов.
Прямо перед пресс-конференцией у организаторов сломался синхронный перевод! Девушка-волонтер упорно твердила в микрофон: «Переводчики, если слышите нас, посчитайте, пожалуйста». Синхронный перевод обеспечивают удаленные переводчики – они сидят не в одном помещении со спикерами.
Журналистам привели Федора Смолова, и он терпеливо ждал в углу. Минут через пять он решил разуться. Еще через пару пришел Станислав Черчесов, который удивленно спросил: «Почему еще не начали?».
Начать решили без перевода, правда поняли это только после первого ответа нашего форварда.
– Я думаю, самое важное – что мы добились трех очков, что победили в первом матче. Порадовали болельщиков не только результатом, но и красивой, содержательной игрой. Но это только первый шаг. Еще два важных матча в группе, – сказал Смолов на родном языке.
Иностранные журналисты ждали перевода, и тогда представитель ФИФА предложил Черчесову перевести слова Смолова на немецкий, чтобы они ретранслировали на английском. Но Станислав Саламович нашел другой выход.
– He speaks English very well! – сказал Черчесов. И Федор стал повторять свою речь по-английски так, будто репетировал эти слова всю неделю.
– Твой первый шаг в английскую премьер-лигу! – похвалил Станислав Саламович своего форварда за образованность. За то, что он делал на поле – наверняка удалось поблагодарить раньше.
Удовольствие слушать английский Федора оборвали организаторы: перевод починили.
– Не дали себя проявить! – вздохнул главный тренер. Но тут же по-немецки решил уточнить, правда ли все работает. Под всеобщий смех.
– Ну что вы смеетесь? Мы интернациональная компашка! – немного осуждающе посмотрел Черчесов на смеющихся русских журналистов.
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