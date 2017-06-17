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Пеле сфотографировался с Владимиром Путиным и Александром Кержаковым

На матче открытия Кубка Конфедераций между сборными России и Новой Зеландии присутствовали Президент России Владимир Путин и легенда футбола бразилец Пеле. В твиттере сборной России появилась совместная фотография двух vip-гостей матча.



Также с Пеле встретился лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков.

Теги: Пеле Путин Кержаков
Сегодня, 22:15
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(6)
№6 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 23:12) #
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  •  (0)

на заднем плане Анопка и Бородюк???
Регистрация: 22.11.2014
№5 Написал: vit (Сегодня, 22:31) #
  • -9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
подстаканник наверное кержу в карман засунули... там такой роскоши нет... кстати бАамжЫ... кукуруза вареная то была у вас сегодня..?


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:29) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
как то пеле печально выглядит....улыбка выдавленная...



Он старый и очень больной. Увы.
Регистрация: 23.08.2016
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 22:26) #
  • +1
  •  (1)

как то пеле печально выглядит....улыбка выдавленная...
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:24) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
хорошие фотки


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№1 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:21) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Настоящий у нас Президент....... хохлам не повезло...барыга...
Регистрация: 15.12.2013
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