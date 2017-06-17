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Пеле сфотографировался с Владимиром Путиным и Александром Кержаковым
На матче открытия Кубка Конфедераций между сборными России и Новой Зеландии присутствовали Президент России Владимир Путин и легенда футбола бразилец Пеле. В твиттере сборной России появилась совместная фотография двух vip-гостей матча.
Также с Пеле встретился лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков.
Также с Пеле встретился лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков.
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