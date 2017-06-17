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Денис Глушаков: показалось ли, что Новая Зеландия - уровень ФНЛ? Мы тоже недалеко
Полузащитник сборной России Денис Глушаков в микст-зоне поделился впечатлениями от победы над Новой Зеландией (2:0), передает Sports.ru.
– Нормальное настроение, выиграли. Душновато было. Сегодня порадуемся, дальше будем готовиться к Португалии.
– У вас гол забрали.
– Не обращал внимания, только сейчас узнал. На Евро полгола, здесь полгола, нормально все будет.
– Первый официальный матч при Черчесове. Новые ощущения были?
– Они в каждой игре. Это открытие, мы хозяева, впервые играл при президенте, может быть небольшое было волнение. Хотели не испортить открытие.
– Прям рады, что выиграли на глазах Путина?
– А вы рады? Он такой же русский как и вы. В раздевалку он не заходил.
- Вам не показалось что Новая Зеландия – это уровень ФНЛ?
– А вам не показалось, что мы некоторые игры проигрывали как ФНЛ? Мы тоже недалеко. Пока двигаемся в правильном направлении, не будем думать, у кого выиграли. Мы можем проиграть слабому и сильному. Пока двигаемся в правильном направлении, – сказал Глушаков.
"Как забил гол? Побежал вперёд, почувствовал, что Полоз может сбросить один на один. Так и получилось. Голевое чутьё. А дальше перебросил. Говорят, не на меня гол записали, но главное, что выиграли. А на кого записали – не важно. Думал, мяч в штангу попадает и надо добивать. Видел, что люди бегут, и блокировал. Мог дальше ускориться, но испугался, что сзади могут толкнуть и поцелуюсь со штангой.
Всё, что разбирали, так и было. Новозеландцы ничем не удивили. Били на девятого номера и сбрасывали. О настрое говорить не буду, слабых и сильных в футболе нет. Всем можно проиграть, даже Андорре. Футбол – это игра, поэтому как настроишься, такой и будет результат", – передаёт слова Глушакова «Чемпионат».
– Нормальное настроение, выиграли. Душновато было. Сегодня порадуемся, дальше будем готовиться к Португалии.
– У вас гол забрали.
– Не обращал внимания, только сейчас узнал. На Евро полгола, здесь полгола, нормально все будет.
– Первый официальный матч при Черчесове. Новые ощущения были?
– Они в каждой игре. Это открытие, мы хозяева, впервые играл при президенте, может быть небольшое было волнение. Хотели не испортить открытие.
– Прям рады, что выиграли на глазах Путина?
– А вы рады? Он такой же русский как и вы. В раздевалку он не заходил.
- Вам не показалось что Новая Зеландия – это уровень ФНЛ?
– А вам не показалось, что мы некоторые игры проигрывали как ФНЛ? Мы тоже недалеко. Пока двигаемся в правильном направлении, не будем думать, у кого выиграли. Мы можем проиграть слабому и сильному. Пока двигаемся в правильном направлении, – сказал Глушаков.
"Как забил гол? Побежал вперёд, почувствовал, что Полоз может сбросить один на один. Так и получилось. Голевое чутьё. А дальше перебросил. Говорят, не на меня гол записали, но главное, что выиграли. А на кого записали – не важно. Думал, мяч в штангу попадает и надо добивать. Видел, что люди бегут, и блокировал. Мог дальше ускориться, но испугался, что сзади могут толкнуть и поцелуюсь со штангой.
Всё, что разбирали, так и было. Новозеландцы ничем не удивили. Били на девятого номера и сбрасывали. О настрое говорить не буду, слабых и сильных в футболе нет. Всем можно проиграть, даже Андорре. Футбол – это игра, поэтому как настроишься, такой и будет результат", – передаёт слова Глушакова «Чемпионат».
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