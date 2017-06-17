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Денис Глушаков: показалось ли, что Новая Зеландия - уровень ФНЛ? Мы тоже недалеко

Полузащитник сборной России Денис Глушаков в микст-зоне поделился впечатлениями от победы над Новой Зеландией (2:0), передает Sports.ru.

– Нормальное настроение, выиграли. Душновато было. Сегодня порадуемся, дальше будем готовиться к Португалии.

– У вас гол забрали.

– Не обращал внимания, только сейчас узнал. На Евро полгола, здесь полгола, нормально все будет.

– Первый официальный матч при Черчесове. Новые ощущения были?

– Они в каждой игре. Это открытие, мы хозяева, впервые играл при президенте, может быть небольшое было волнение. Хотели не испортить открытие.

– Прям рады, что выиграли на глазах Путина?

– А вы рады? Он такой же русский как и вы. В раздевалку он не заходил.

- Вам не показалось что Новая Зеландия – это уровень ФНЛ?

– А вам не показалось, что мы некоторые игры проигрывали как ФНЛ? Мы тоже недалеко. Пока двигаемся в правильном направлении, не будем думать, у кого выиграли. Мы можем проиграть слабому и сильному. Пока двигаемся в правильном направлении, – сказал Глушаков.

"Как забил гол? Побежал вперёд, почувствовал, что Полоз может сбросить один на один. Так и получилось. Голевое чутьё. А дальше перебросил. Говорят, не на меня гол записали, но главное, что выиграли. А на кого записали – не важно. Думал, мяч в штангу попадает и надо добивать. Видел, что люди бегут, и блокировал. Мог дальше ускориться, но испугался, что сзади могут толкнуть и поцелуюсь со штангой.

Всё, что разбирали, так и было. Новозеландцы ничем не удивили. Били на девятого номера и сбрасывали. О настрое говорить не буду, слабых и сильных в футболе нет. Всем можно проиграть, даже Андорре. Футбол – это игра, поэтому как настроишься, такой и будет результат", – передаёт слова Глушакова «Чемпионат».
Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 22:25
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(7)
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 23:15) #
  • 0
  •  (2)

а вот боятся не надо ...даже если в штангу влетишь ...не профессионально!
Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 23:06) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: garry topor
защита в сравнении с Евро последним так вообще боги.

уровень соперников разный)))но молодцы,чо.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№3 Написал: Sergeevich_3 (Сегодня, 22:48) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Адекватно


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Pfkegjbl
Регистрация: 25.02.2016
№2 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 22:48) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wir sind die besten
Молодец, Денис, гол твой и не парься....

Да сегодня все в поряде были. Конифей тож вытащил чтоб на ноль, Смолов нормально там зажигал, защита в сравнении с Евро последним так вообще боги.
Думается, еще как минимум не хуже сыграем.
Регистрация: 26.06.2008
№1 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:39) #
  • +11
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодец, Денис, гол твой и не парься....
Регистрация: 15.12.2013
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