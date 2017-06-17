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Бразилия хочет провести товарищеский матч с Россией
Сборные Бразилии и России могут провести товарищеский матч в преддверии чемпионата мира 2018 года. GloboEsporte сообщает, что бразильцы хотят сыграть именно в России, чтобы как можно лучше адаптироваться к климату и российской культуре.
Товарищеский матч может состояться в ноябре этого года или в марте 2018 года. Сборная Бразилии под руководством Тите уже гарантировала себе место в финальной стадии мирового первенства.
Последний раз сборные Бразилии и России встречались в марте 2013 года в Лондоне. Тогда матч завершился вничью (1:1).
"Чемпионат"
Товарищеский матч может состояться в ноябре этого года или в марте 2018 года. Сборная Бразилии под руководством Тите уже гарантировала себе место в финальной стадии мирового первенства.
Последний раз сборные Бразилии и России встречались в марте 2013 года в Лондоне. Тогда матч завершился вничью (1:1).
"Чемпионат"
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