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Дмитрий Тарасов: создали много моментов, могли побеждать крупнее
Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов, вышедший на замену во время стартового матча Кубка конфедераций против Новой Зеландии (2:0), поделился впечатлениями от победы, а также оценил игру коллектива.
– С каким чувством выходили на замену? Какое задание у вас было?
– Выходил вторым опорным полузащитником вместе с Глушаковым, – приводит слова Тарасова «Матч ТВ». – Должен был больше заниматься оборонительными делами, разрушать. Главное, что добились результата, – это самое важное.
– Игрой команды при этом довольны?
– Сейчас сложно сказать. Но я считаю, что моментов создали достаточно много. Можно было выигрывать и крупнее.
– Готовились именно к такой игре или Новая Зеландия удивила чем-то?
– Всё, что мы обсуждали, и было на поле. Мы были готовы к этому.
– С каким чувством выходили на замену? Какое задание у вас было?
– Выходил вторым опорным полузащитником вместе с Глушаковым, – приводит слова Тарасова «Матч ТВ». – Должен был больше заниматься оборонительными делами, разрушать. Главное, что добились результата, – это самое важное.
– Игрой команды при этом довольны?
– Сейчас сложно сказать. Но я считаю, что моментов создали достаточно много. Можно было выигрывать и крупнее.
– Готовились именно к такой игре или Новая Зеландия удивила чем-то?
– Всё, что мы обсуждали, и было на поле. Мы были готовы к этому.
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