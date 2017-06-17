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Дмитрий Тарасов: создали много моментов, могли побеждать крупнее

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов, вышедший на замену во время стартового матча Кубка конфедераций против Новой Зеландии (2:0), поделился впечатлениями от победы, а также оценил игру коллектива.

– С каким чувством выходили на замену? Какое задание у вас было?

– Выходил вторым опорным полузащитником вместе с Глушаковым, – приводит слова Тарасова «Матч ТВ». – Должен был больше заниматься оборонительными делами, разрушать. Главное, что добились результата, – это самое важное.

– Игрой команды при этом довольны?

– Сейчас сложно сказать. Но я считаю, что моментов создали достаточно много. Можно было выигрывать и крупнее.

– Готовились именно к такой игре или Новая Зеландия удивила чем-то?

– Всё, что мы обсуждали, и было на поле. Мы были готовы к этому.
Теги: Тарасов Сборная России
Сегодня, 23:13
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