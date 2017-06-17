Тренер Мексики: у нас хороший шанс обыграть Португалию

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями от завтрашнего матча с португальцами, передаёт корреспондентИван Долинин.- Футбол дает возможности любой команде. Завтра будет красивая игра. Мы очень уважаем наших противников, мы знаем их сильные стороны. Но у нас есть хороший игровой план, реализовав который мы имеем все возможности выиграть. Мы придерживаемся своих идей и полны решимости сыграть зрелищный матч.Португалия - сильная команда, одна из лучших в мире, которая играет в расстановке 4-3-3. У них очень динамичные атакующие игроки - они великолепные. Останавливать их крайне сложно. Мы знаем, что они действуют как единая команда. Но знаете, и мы неплохи. У нас хороший шанс выиграть. Мы досконально подготовились и ожидаем, что наши игроки будут действовать по составленному нами плану.- Нет, игра, которую вы упомянули (0:7 от Чили - прим. Rusfootball.info), уже в прошлом. Кубок Конфедераций - совсем другое дело. Мы здесь играем с элитой. У меня есть личная ответственность за достижения моей команды. Мы здесь для того, что помогать стать лучше мексиканскому футболу. Уверен, что персональный интерес всегда есть, но он не может превалировать, потому что футбол командная игра. У нас солидная команда, и мы можем проявить себя.