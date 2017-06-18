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Игорь Албин: мы способны принимать матчи мирового уровня
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал победу сборной России в матче против Новой Зеландии (2:0) на Кубке Конфедераций.
"Блестящий матч. Новая Зеландия – это английская школа футбола, лучшие опытные игроки, сильные соперники. Но мы все равно победили. Петербург заслуживает самых высоких спортивных стандартов. Мы способны принимать матчи мирового уровня", - цитирует Албина "Фонтанка".
"Блестящий матч. Новая Зеландия – это английская школа футбола, лучшие опытные игроки, сильные соперники. Но мы все равно победили. Петербург заслуживает самых высоких спортивных стандартов. Мы способны принимать матчи мирового уровня", - цитирует Албина "Фонтанка".
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