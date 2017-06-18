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Игорь Албин: мы способны принимать матчи мирового уровня

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал победу сборной России в матче против Новой Зеландии (2:0) на Кубке Конфедераций.

"Блестящий матч. Новая Зеландия – это английская школа футбола, лучшие опытные игроки, сильные соперники. Но мы все равно победили. Петербург заслуживает самых высоких спортивных стандартов. Мы способны принимать матчи мирового уровня", - цитирует Албина "Фонтанка".
Сегодня, 08:03
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№4 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 09:51) #
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online

За что Господь наказал Санкт-Петербург, послав ему такого комментатора?
Регистрация: 30.08.2008
№3 Написал: Лидер (Сегодня, 08:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Слюняев! Ты сейчас пропердел про тот сортир, который вчера в ПЯТЫЙ раз затопило и где лифты и ворота вчера не работали?! Да к вам даже мусор свозить западло, в такую выгребную яму, сперва бомжей из бачков выгоните и переместите в бачки мусор, валяющийся по углам в вашей помойке...


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№2 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 08:13) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Realist2000
Похоже,одного выпуска с мутко.

Вот он!Мутная личность,который сменил фамилию родителей


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 08:09) #
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  •  (2)

Похоже,одного выпуска с мутко.
Регистрация: 20.03.2017
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