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Алексей Смертин: кубок конфедераций очень важен для нас

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин прокомментировал победу команды в матче против Новой Зеландии (2:0) на Кубке Конфедераций.

"Было важно начать турнир с победы. И было заметно, что наша сборная заиграла раскованней, как только забила второй гол. Тогда как первые минуты показали, что надо освоиться, ведь нервничали, играя у себя дома. При этом на чемпионате мира давление и волнение будут еще выше. Мы, как страна, принимающая чемпионат мира, не можем играть официальные матчи, а это очень важно - совершенно другой уровень. И с этой точки зрения Кубок конфедераций очень важен для нас. За матчем мы наблюдали вместе с Александром Бородюком и сошлись во мнении, что отношение игроков к официальным играм отличается: по самоотдаче, по быстроте принятия решений. В пример Бородюк привел слова Юргена Клинсмана, который говорил, что ни один товарищеский матч, даже с самым сильным соперником, не сравнится с официальным", - цитирует Смертина ТАСС.
Теги: Смертин
Сегодня, 08:43
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