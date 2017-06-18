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Юрий Жирков: в конце матча позволили небольшое расслабление

Защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал победу в матче против Новой Зеландии (2:0) на Кубке Конфедераций.

"Новозеландцы создали несколько опасных моментов, но мы контролировали игру, создали больше моментов, забили два гола. Может, в конце позволили небольшое расслабление. Черчесов поздравил с победой, будем позже разбирать ошибки, кто как действовал", - цитирует Жиркова ТАСС.
Теги: Жирков Сборная России
Сегодня, 09:04
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