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Виталий Мутко: надо сборные привлекать в Ульяновск - марихуанки завезите для голландцев

Заместитель председателя правительства РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко на внеочередной конференции РФС с иронией отметил, что будет рекомендовать Ульяновскую область для размещения футбольных сборных на ЧМ-2018

"Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других для размещения футбольных сборных на ЧМ-2018. Ну, а вы начинайте подготовку. Если голландцы будут, марихуанки там завезите, ещё что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно. Но в целом сами понимаете — команды сами ориентируются", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко
Сегодня, 12:08
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(9)
№24 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 13:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лидер
крупнейший российский сайт для меньшинств отмечает

так вот где ты пропадаешь...
Регистрация: 19.03.2010
№23 Написал: Korsar123 (Сегодня, 13:33) #
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online

Мудко совсем ипанулся !!!
Регистрация: 10.06.2016
№22 Написал: Лидер (Сегодня, 13:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
В самый популярный гей-клуб страны

За который 15 миллионов? К родоначальникам? Стильным таким? Да зачем - они и так все голубые, все 15 миллионов, куда больше. Всей командой для гейских журналов снимаются: Клац
крупнейший российский сайт для меньшинств отмечает, что «боги стадиона» с 2005 года входят в число лидеров продаж у российского гей-сообщества.
joy
Педрилы питерские.


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№21 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Погода налаживается, пацаны


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№20 Написал: Realist2000 (Сегодня, 13:07) #
  • +4
  •  (6)

Каков сам ,такие и шутки.
Регистрация: 20.03.2017
№19 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Одним словом - МуДко


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№18 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 12:59) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ганнибал
Нужен контекст

тебе нужен план
Регистрация: 19.03.2010
№17 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 12:56) #
  • -2
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Цитата: PanoV
Цитата: петя365
Это уровень вовки - вполне соответствует, потому и министр

Сколько лет тебе, Петя?


Он же ясно написал - ровно 365 дней.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№16 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 12:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Нужен контекст, потом пройдусь по полной)
Регистрация: 20.10.2008
№15 Написал: Кристоф (Сегодня, 12:52) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Раньше считал что хуже чем фурсенко главы рфс не было и не будет. Ошибался.
Регистрация: 16.08.2008
№14 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 12:45) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно. Но в целом сами понимаете ", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".

Поймите же - что в каждой шутке - есть только доля шутки - а остальное всё правда!!!


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Регистрация: 25.10.2008
№13 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 12:43) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Каков руководитель -такая и Сборная . "Это вам от наркокартеля ". Сразу видно чем пошаливает этот Долбаеб . Кто о чем а это в Лес колоться "Ежиками" и травкой - под задницу этого Мудило
Регистрация: 18.03.2012
№12 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:42) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: петя365
Это уровень вовки - вполне соответствует, потому и министр

Сколько лет тебе, Петя?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№11 Написал: SLAYER сто первый километр (Сегодня, 12:33) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Блеснул чувством юмора ! Министр идиот . Да повезло нам ! smirk
Регистрация: 28.05.2017
№10 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 12:26) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лидер
Может им лучше завезти туда питерских 3,14доров

Куда туда? В самый популярный гей-клуб страны, бегающий в красных труселях? Я только за.
Регистрация: 19.03.2010
№9 Написал: Лидер (Сегодня, 12:24) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Запитераст. Кулютура преть. Типичное проявление голубопульности. Может им лучше завезти туда питерских 3,14доров - Молли с Коко? Не хватит - пусть еще Плеснинга прихватят smile


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№8 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 12:20) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Питер, кули..там с мозгами вообще труба.

ты о чем, болезный? это чудо с Кубани...
Регистрация: 19.03.2010
№7 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:20) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»

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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№6 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 12:19) #
  • +9
  •  (11)
online

Сказочный долбоеп smile
Регистрация: 26.03.2009
№5 Написал: петя365 (Сегодня, 12:17) #
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: PanoV
это же не тот уровень)

Это уровень вовки - вполне соответствует, потому и министр
Регистрация: 7.05.2017
№4 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 12:15) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Сибирячок
Питер, кули..там с мозгами вообще труба.


Матросы революции все мозги вынесли -- что имеем то имеем ..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:11) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Я на кухне такие диалоги веду, но это же не тот уровень)
Ноу криминалити, лет спик фром май харт.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:11) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Сибирь»
Питер, кули..там с мозгами вообще труба.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:10) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Сказочный Мутька долбоёп....Легендарный...
Вице-премьер РФ предлагает завезти в Ульяновскую область наркотики.

Это- госчиновник России.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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