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Финал Кубка России может состояться 9 мая в Волгограде

Предварительное место проведения финала Кубка России сезона-2017/18 - новый стадион в Волгограде, сообщил вице-президент РФПЛ Сергей Прядкин.

"Мы хотим провести финал Кубка России 9 мая, и будем отстаивать эту дату. Предварительное место проведения финала Кубка России - Волгоград", - цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин
Сегодня, 13:21
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