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Майкл Макглинчи: ожидали, что сборная России будет играть хорошо
Защитник сборной Новой Зеландии Майкл Макглинчи прокомментировал поражение от сборной России (0:2) в стартовом матче Кубка конфедераций 2017.
"Я очень расстроен из-за того, что мы проиграли, я плохо сыграл в защите. Сборная России - сильная команда, мы ожидали, что она будет играть хорошо. Мне очень понравился стадион в Санкт-Петербурге. Красивый, массивный, новый стадион высокого качества", - цитирует Макглинчи ТАСС.
"Я очень расстроен из-за того, что мы проиграли, я плохо сыграл в защите. Сборная России - сильная команда, мы ожидали, что она будет играть хорошо. Мне очень понравился стадион в Санкт-Петербурге. Красивый, массивный, новый стадион высокого качества", - цитирует Макглинчи ТАСС.
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