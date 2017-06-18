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Волонтёры Москвы и Казани провели перекличку перед матчами Кубка конфедераций
Волонтеры Кубка Конфедераций 2017 Москвы и Казани провели видеоперекличку в преддверии воскресных матчей турнира, сообщает welcome2018.com.
Активисты пожелали друг другу удачного дня и ярких впечатлений.
"Привет, Казань! Мы, волонтеры Москвы, передаем волонтерам Казани пламенный привет. Сегодня у нас ответственный день - и у нас, и у вас проходят матчи Кубка Конфедераций. Мы желаем вам волонтерского счастья и успеха, позитива и хорошего настроения на протяжении всего рабочего дня!", - обратились москвичи к казанским коллегам.
Активисты пожелали друг другу удачного дня и ярких впечатлений.
"Привет, Казань! Мы, волонтеры Москвы, передаем волонтерам Казани пламенный привет. Сегодня у нас ответственный день - и у нас, и у вас проходят матчи Кубка Конфедераций. Мы желаем вам волонтерского счастья и успеха, позитива и хорошего настроения на протяжении всего рабочего дня!", - обратились москвичи к казанским коллегам.
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