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Волонтёры Москвы и Казани провели перекличку перед матчами Кубка конфедераций

Волонтеры Кубка Конфедераций 2017 Москвы и Казани провели видеоперекличку в преддверии воскресных матчей турнира, сообщает welcome2018.com.

Активисты пожелали друг другу удачного дня и ярких впечатлений.

"Привет, Казань! Мы, волонтеры Москвы, передаем волонтерам Казани пламенный привет. Сегодня у нас ответственный день - и у нас, и у вас проходят матчи Кубка Конфедераций. Мы желаем вам волонтерского счастья и успеха, позитива и хорошего настроения на протяжении всего рабочего дня!", - обратились москвичи к казанским коллегам.
Сегодня, 15:24
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