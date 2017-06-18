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Сборная России тренируется в полном составе
Сборная России после победы над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций — 2017 тренируется в полном составе, сообщает "Чемпионат.сом".
Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе "Санкт-Петербург" и завершилась со счётом 2:0.
Полузащитник Александр Ерохин, который был заменён на 77-й минуте из-за микроповреждения, работает наравне с партнёрами по команде.
21 июня Россия во втором туре группового этапа сыграет с Португалией. Команда Станислава Черчесова готовится к этой встрече.
Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе "Санкт-Петербург" и завершилась со счётом 2:0.
Полузащитник Александр Ерохин, который был заменён на 77-й минуте из-за микроповреждения, работает наравне с партнёрами по команде.
21 июня Россия во втором туре группового этапа сыграет с Португалией. Команда Станислава Черчесова готовится к этой встрече.
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