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Сборная России тренируется в полном составе

Сборная России после победы над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций — 2017 тренируется в полном составе, сообщает "Чемпионат.сом".

Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе "Санкт-Петербург" и завершилась со счётом 2:0.

Полузащитник Александр Ерохин, который был заменён на 77-й минуте из-за микроповреждения, работает наравне с партнёрами по команде.

21 июня Россия во втором туре группового этапа сыграет с Португалией. Команда Станислава Черчесова готовится к этой встрече.
Теги: Сборная России
Сегодня, 16:25
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