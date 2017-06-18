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Матч между сборными Португалии и Мексики начнётся с минуты молчания
Матч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики начнется с минуты молчания в память о погибших в лесных пожарах в Португалии.
Также сообщается, что футболисты сборной Португалии проведут игру в траурных черных повязках.
Матч Португалия - Мексика пройдет в воскресенье в Казани. Встреча начнется в 18:00 мск.
Пожар, начавшийся в субботу днем в районе населенного пункта Педроган-Гранди, до сих пор не удалось взять под контроль. По последним данным, в округе Лейрия погибли 62 человека, 54 пострадали. В борьбе со стихией задействованы сотни людей.
ТАСС
Также сообщается, что футболисты сборной Португалии проведут игру в траурных черных повязках.
Матч Португалия - Мексика пройдет в воскресенье в Казани. Встреча начнется в 18:00 мск.
Пожар, начавшийся в субботу днем в районе населенного пункта Педроган-Гранди, до сих пор не удалось взять под контроль. По последним данным, в округе Лейрия погибли 62 человека, 54 пострадали. В борьбе со стихией задействованы сотни людей.
ТАСС
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