Матч между сборными Португалии и Мексики начнётся с минуты молчания

Матч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики начнется с минуты молчания в память о погибших в лесных пожарах в Португалии.Также сообщается, что футболисты сборной Португалии проведут игру в траурных черных повязках.Матч Португалия - Мексика пройдет в воскресенье в Казани. Встреча начнется в 18:00 мск.Пожар, начавшийся в субботу днем в районе населенного пункта Педроган-Гранди, до сих пор не удалось взять под контроль. По последним данным, в округе Лейрия погибли 62 человека, 54 пострадали. В борьбе со стихией задействованы сотни людей.