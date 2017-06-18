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Специальный комитет УЕФА посетит Крым в начале сентября

Специальный комитет УЕФА в начале сентября посетит Крым, сообщил директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович.

"Говоря о Крыме, нельзя не упоминать и Херсон. Визит специального комитета УЕФА в Крым и Херсон намечен на начало сентября.

УЕФА - это не политическая организация, мы не можем решать политические проблемы. Крым - это далеко не единственный проблемный регион в Европе с точки зрения политики. Наша задача - развивать футбол, а не вмешиваться в политику", - цитирует Лаковича ТАСС.

В марте УЕФА выделил Крымскому футбольному союзу (КФС) 1 млн евро на развитие футбола. УЕФА высоко оценил работу КФС по развитию футбола в регионе.

КФС, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус УЕФА. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.
Сегодня, 18:46
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№1 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 19:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Так, Зорана Лаковича уже добавили в список санкционных вна 404? УЕФА добавили?
Регистрация: 26.06.2008
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