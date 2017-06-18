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Сергей Прядкин: никаких переносов в новом сезоне не будет

Глава РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что лига не допустит переносов матчей в следующем сезоне по просьбе клубов.

"Насколько мне известно, за последние два года мы не перенесли ни одного матча без официального положения о переносе. Я имею в виду без тех регламентных требований, которые мы утвердили. Это относится к нашим командам, которые участвуют в еврокубках. Больше ни одного переноса не было. В том числе и связанного с просьбой клубов. Ярким примером для этого может быть финал Кубка в этом году. Было много дискуссий, просьб, но ничего такого не было. Поэтому никаких переносов, думаю, мы делать не будем. Следует сделать акцент на том, что мы заканчиваем чемпионат России на две недели раньше в связи с ЧМ, нам пришлось сильно ужаться. По этой причине последний тур будет 13 мая, и вы об этом знаете. В остальном никаких переносов не будет", - цитирует Прядкина "Спорт-Экспресс".
Теги: Прядкин
Сегодня, 19:03
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№1 Написал: петя365 (Сегодня, 19:05) #
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