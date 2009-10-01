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Виталий Мутко: кто-то пишет, что билеты на игры раздаются бесплатно, но это не так
Оргкомитет "Россия-2018" хочет участвовать в процессе реализации билетов на матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
Матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии (2:0) состоялся в субботу в Санкт-Петербурге. Игру посетили 50 тысяч человек, при том, что продавалось около 58 тысяч билетов.
"Нет ничего удивительного в том, что стадион вчера не был полон. Билетная программа находится в руках ФИФА, мы будем говорить с ними о том, чтобы быть в это вовлеченными.
Нас волнует билетная программа. Все же цены для нас высокие.
Кто-то пишет, что билеты на игры раздаются бесплатно. Это не так. Просто есть программы лояльности", - цитирует Мутко ТАСС.
Матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии (2:0) состоялся в субботу в Санкт-Петербурге. Игру посетили 50 тысяч человек, при том, что продавалось около 58 тысяч билетов.
"Нет ничего удивительного в том, что стадион вчера не был полон. Билетная программа находится в руках ФИФА, мы будем говорить с ними о том, чтобы быть в это вовлеченными.
Нас волнует билетная программа. Все же цены для нас высокие.
Кто-то пишет, что билеты на игры раздаются бесплатно. Это не так. Просто есть программы лояльности", - цитирует Мутко ТАСС.
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