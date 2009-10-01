Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Виталий Мутко: кто-то пишет, что билеты на игры раздаются бесплатно, но это не так

Оргкомитет "Россия-2018" хочет участвовать в процессе реализации билетов на матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии (2:0) состоялся в субботу в Санкт-Петербурге. Игру посетили 50 тысяч человек, при том, что продавалось около 58 тысяч билетов.

"Нет ничего удивительного в том, что стадион вчера не был полон. Билетная программа находится в руках ФИФА, мы будем говорить с ними о том, чтобы быть в это вовлеченными.

Нас волнует билетная программа. Все же цены для нас высокие.

Кто-то пишет, что билеты на игры раздаются бесплатно. Это не так. Просто есть программы лояльности", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 19:10
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 19:12) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Раздают бесплатно, бюджетникам , спонсорам и тд. Причём им почему-то нижние сектора дают, в итоге половина не приходит, верх забит , а низ на половину пуст


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.