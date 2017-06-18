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Крис Вуд: если бы мы играли при своих болельщиках, то мы сыграли бы лучше

Нападающий сборной Новой Зеландии Крис Вуд прокомментировал поражение своей команды в матче против России (0:2) на Кубке Конфедераций.

"Соперник использовал свои моменты, а мы нет. В принципе, сборная России имела преимущество, но они играли при своих болельщиках, это довлело на нас. Если бы мы играли при своих, то мы сыграли бы лучше", - цитирует Вуда "Р-Спорт".
Теги: Сборная России
Сегодня, 19:21
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