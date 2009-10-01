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Александр Бородюк: КК-2017 и ЧМ-2018 - это личная заслуга Путина, его достижение

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк поделился впечатлениями от старта Кубка конфедераций в России.

"Открытие такого форума – это праздник футбола для всей страны, для любителей спорта, для всех болельщиков. Здорово, что порадовали их результатом. Теперь будем ждать следующих игр, праздник переедет в другие города. Желаю удачи сборной. Как получилось, что я оказался рядом с Владимиром Владимировичем Путиным? Для меня большая честь оказаться в числе приглашенных. КК-2017 и ЧМ-2018 – это личная заслуга президента, его достижение. Он многое делает для развития спорта. Посмотрите, какие появились замечательные стадионы, аэропорты, дороги, отели и прочая инфраструктура. Президент переживал за сборную и порадовался победе", - цитирует Бородюка "Чемпионат.сом".
Теги: Бородюк
Сегодня, 20:15
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(4)
№8 Написал: петя365 (Сегодня, 21:16) #
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online

Цитата: Спартак-навсегда
нельзя забывать об этом!

Никто такого и не забудет
Даже не мечтай
Регистрация: 7.05.2017
№7 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 21:10) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Именно так! И нельзя забывать об этом!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№6 Написал: петя365 (Сегодня, 20:34) #
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online

Цитата: Хитрый Лис
деццкий сад.

Здорова, Кутярьба - ты опять не умерла Земфирой ? )))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
№5 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: петя365
Внимание, обнаружена сосулька

деццкий сад...
Регистрация: 19.03.2010
№4 Написал: петя365 (Сегодня, 20:29) #
  • -4
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online

Цитата: Хитрый Лис
Внимание обнаружен хохол

Внимание, обнаружена сосулька
Кстати, любой мужик тебе скажет, что лучше быть хохлом, грузином, молдаванином и тд - чем сосулькой ))))))))))))))
Женщины, конечно, думают иначе))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
Ватник

Внимание обнаружен хохол...щас как скакнет...
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: петя365 (Сегодня, 20:19) #
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online

Вот и новый министер спорта - но этот кофе подаёт лучше и с приплясом, как его научил Капелло ))))))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 20:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А строители которые строили день и ночь, не за самую высокую зарплату, где им благодарность и отметка о заслуги?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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