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Александр Бородюк: КК-2017 и ЧМ-2018 - это личная заслуга Путина, его достижение
Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк поделился впечатлениями от старта Кубка конфедераций в России.
"Открытие такого форума – это праздник футбола для всей страны, для любителей спорта, для всех болельщиков. Здорово, что порадовали их результатом. Теперь будем ждать следующих игр, праздник переедет в другие города. Желаю удачи сборной. Как получилось, что я оказался рядом с Владимиром Владимировичем Путиным? Для меня большая честь оказаться в числе приглашенных. КК-2017 и ЧМ-2018 – это личная заслуга президента, его достижение. Он многое делает для развития спорта. Посмотрите, какие появились замечательные стадионы, аэропорты, дороги, отели и прочая инфраструктура. Президент переживал за сборную и порадовался победе", - цитирует Бородюка "Чемпионат.сом".
"Открытие такого форума – это праздник футбола для всей страны, для любителей спорта, для всех болельщиков. Здорово, что порадовали их результатом. Теперь будем ждать следующих игр, праздник переедет в другие города. Желаю удачи сборной. Как получилось, что я оказался рядом с Владимиром Владимировичем Путиным? Для меня большая честь оказаться в числе приглашенных. КК-2017 и ЧМ-2018 – это личная заслуга президента, его достижение. Он многое делает для развития спорта. Посмотрите, какие появились замечательные стадионы, аэропорты, дороги, отели и прочая инфраструктура. Президент переживал за сборную и порадовался победе", - цитирует Бородюка "Чемпионат.сом".
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